Монреаль
    -
    2:30
    16.03.18
    Белл Центр
    Питтсбург
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      Монреаль - Питтсбург
      НХЛ - 16 марта 2018

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Монреаль – Питтсбург на Eurosport.ru! 16 марта 2018 года в 02:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Монреаль и Питтсбург и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Монреаль и Питтсбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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