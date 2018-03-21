Виннипег
    -
    3:00
    21.03.18
    МТС Центр
    Лос-Анджелес
      НХЛ • Регулярный
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      Виннипег - Лос-Анджелес
      НХЛ - 21 марта 2018

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Виннипег – Лос-Анджелес на Eurosport.ru! 21 марта 2018 года в 03:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Виннипег и Лос-Анджелес и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Виннипег и Лос-Анджелес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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