Детройт
    -
    2:30
    23.03.18
    Little Caesars Arena
    Вашингтон
      НХЛ • Регулярный
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      Перед матчем

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      Детройт - Вашингтон
      НХЛ - 23 марта 2018

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Детройт – Вашингтон на Eurosport.ru! 23 марта 2018 года в 02:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Детройт и Вашингтон и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Детройт и Вашингтон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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