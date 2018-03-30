Нью-Джерси
    -
    2:00
    30.03.18
    Пруденшал Центр
    Питтсбург
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      Нью-Джерси - Питтсбург
      НХЛ - 30 марта 2018

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Нью-Джерси – Питтсбург на Eurosport.ru! 30 марта 2018 года в 02:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нью-Джерси и Питтсбург и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Нью-Джерси и Питтсбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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