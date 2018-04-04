Калгари
    -
    4:00
    04.04.18
    Скоушабэнк Сэдлдоум
    Аризона
      НХЛ • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Калгари - Аризона
      НХЛ - 4 апреля 2018

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Калгари – Аризона на Eurosport.ru! 4 апреля 2018 года в 04:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Калгари и Аризона и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Калгари и Аризона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0