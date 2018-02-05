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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин – лучший игрок недели в НХЛ

Малкин – лучший игрок недели в НХЛ
Eurosport

22 ч. назад

Самый крутой «пингвин» на свете.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин стал лучшим хоккеистом недели в НХЛ. За этот отрезок форвард сборной России провел три матча, в которых забросил шесть шайб и сделал два ассиста.

Второй звездой недели признан голкипер «Флориды» Харри Сятери. Он помог команде добиться трех побед и пропускал в среднем 1,67 шайбы за матч.

Третье место у форварда «Вегаса» Рейлли Смита: у него четыре шайбы и один ассист в четырех играх.

  • На неделе «Питтсбург» одержал 2 победы в трех матчах.
  • В сезоне-2017/18 Малкин провел 50 матчей и набрал 60 очков (29 шайб и 31 ассист).

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