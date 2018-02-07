«Питтсбург» встретил Марк-Андре Флёри трогательным роликом, из-за которого он не сдержал слез

«Пингвинс» и «Голден Найтс» выдали весьма результативный матч в регулярном чемпионате НХЛ (5:4), но главным героем вечера все равно стал вратарь. Впервые после перехода в «Вегас» в Питтсбург вернулся Марк-Андре Флёри, защищавший ворота «пингвинов» на протяжении 13-ти сезонов.

Во время одной из рекламных пауз на табло «Пи-пи-джи Пэйнтс Арены» показали нарезку лучших моментов карьеры Флёри в «Питтсбурге», после чего трибуны устроили 33-летнему киперу громогласные овации.

Момент выбил слезу не только у фанатов, но и у самого канадца.

Флери выступал за «Питтсбург» в 2013-17 годах, отыграл 691 матч в регулярке, 115 – в плей-офф.

Кипер завоевал с «пингвинами» три Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).

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