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«Тампа» вывела из обращения игровой номер форварда Винсана Лекавалье

«Тампа» вывела из обращения игровой номер Лекавалье
Eurosport

1 час назад

Больше №4 в «Лайтнинг» не используется.

«Тампа-Бэй» вывела из обращения четвертый игровой номер экс-капитана команды Винсана Лекавалье.

Торжественная церемония прошла перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса». Баннер с номером Лекавалье был поднят над сводами «Амали Арены».

Лекавалье стал вторым игроком, чей номер «Тампа» вывела из обращения. Первым этой чести удостоился Мартин Сен-Луи.

  • Лекавалье был задтрафтован «Тампой» под первым номером в 1998 году. Он отыграл 14 сезонов за «Лайтнинг», провел 1037 матчей и набрал 874 (383+491) очка.
  • В 2004 году Винсан помог «Тампе» завоевать Кубок Стэнли.
  • «Тампа» победила «Лос-Анджелес» со счетом 4:3. Одну из шайб забросил Никита Кучеров.

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