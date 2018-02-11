«Тампа» вывела из обращения игровой номер форварда Винсана Лекавалье

«Тампа-Бэй» вывела из обращения четвертый игровой номер экс-капитана команды Винсана Лекавалье.

Торжественная церемония прошла перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса». Баннер с номером Лекавалье был поднят над сводами «Амали Арены».

Лекавалье стал вторым игроком, чей номер «Тампа» вывела из обращения. Первым этой чести удостоился Мартин Сен-Луи.

Лекавалье был задтрафтован «Тампой» под первым номером в 1998 году. Он отыграл 14 сезонов за «Лайтнинг», провел 1037 матчей и набрал 874 (383+491) очка.

В 2004 году Винсан помог «Тампе» завоевать Кубок Стэнли.

«Тампа» победила «Лос-Анджелес» со счетом 4:3. Одну из шайб забросил Никита Кучеров.

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