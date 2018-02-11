Eurosport
Андрей Василевский немыслимым образом поймал шайбу за спиной и совершил сэйв сезона
Вручите киперу «Тампы» Везину Трофи.
«Тампа-Бэй» переиграла «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 4:3.
Несмотря на три пропущенные шайбы, вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский был признан первой звездой матча. Кипер справился с 34 бросками, а заодно подал на заявку на лучший сэйв сезона.
На 9-й минуте Андрей фантастическим образом поймал шайбу после броска Анже Копитара: не успевая закрыть угол, вратарь заложил ловушку за спину.
«Я просто понял, что мне не хватит времени, чтобы подстроиться под бросок. Я решил повернуться спиной, и мне повезло», – сказал Андрей после матча.
- Василевский – лидер сезона по победам (33) и сухим матчам (7).
- По сэйвам (1350) Андрей уступает только Фредерику Андерсену (1452).
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