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Андрей Василевский немыслимым образом поймал шайбу за спиной и совершил сэйв сезона

Василевский немыслимым образом поймал шайбу за спиной и совершил сэйв сезона
Eurosport

3 ч. назад

Вручите киперу «Тампы» Везину Трофи.

«Тампа-Бэй» переиграла «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 4:3.

Несмотря на три пропущенные шайбы, вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский был признан первой звездой матча. Кипер справился с 34 бросками, а заодно подал на заявку на лучший сэйв сезона.

На 9-й минуте Андрей фантастическим образом поймал шайбу после броска Анже Копитара: не успевая закрыть угол, вратарь заложил ловушку за спину.

«Я просто понял, что мне не хватит времени, чтобы подстроиться под бросок. Я решил повернуться спиной, и мне повезло», – сказал Андрей после матча.

  • Василевский – лидер сезона по победам (33) и сухим матчам (7).
  • По сэйвам (1350) Андрей уступает только Фредерику Андерсену (1452).

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