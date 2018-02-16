Getty Images
Главный тренер «Миннесоты» – Александру Овечкину: «Я думал, что ты уехал на Олимпиаду»
Брюс Будро бодро подшутил над главной звездой НХЛ из России.
Главный тренер «Миннесоты» Брюс Бодро подколол российского форварда команды Александра Овечкина, когда увидел его на утренней раскатке.
«Я думал, что ты поехал на Олимпиаду», – приводит слова Бодро RMNB.
- Овечкин неоднократно заявлял о необходимости участия в ОИ в Пхёнчхане, но в итоге не поехал на них.
- Статистика Александра в сезоне-2017/18 – 56 игр, 33 шайбы, 28 ассистов.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте