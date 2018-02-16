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Главный тренер «Миннесоты» – Александру Овечкину: «Я думал, что ты уехал на Олимпиаду»

Главный тренер «Миннесоты» – Овечкину: «Я думал, что ты уехал на Олимпиаду»
Eurosport

54 мин. назадОбновлено 52 мин. назад

Брюс Будро бодро подшутил над главной звездой НХЛ из России.

Главный тренер «Миннесоты» Брюс Бодро подколол российского форварда команды Александра Овечкина, когда увидел его на утренней раскатке.

«Я думал, что ты поехал на Олимпиаду», – приводит слова Бодро RMNB.

  • Овечкин неоднократно заявлял о необходимости участия в ОИ в Пхёнчхане, но в итоге не поехал на них.
  • Статистика Александра в сезоне-2017/18 – 56 игр, 33 шайбы, 28 ассистов.

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