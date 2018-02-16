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«Торонто» отправил Никиту Сошникова в «Сент-Луис» к Владимиру Тарасенко

«Торонто» отправил Сошникова в «Сент-Луис» к Тарасенко
Eurosport

1 час назад

Все больше русских музыкантов.

«Торонто» и «Сент-Луис» произвели обмен, в результате которого «Блюз» получили 24-летнего нападающего Никиту Сошникова.

Взамен «Мэйпл Лифс» получили право выбора в четвертом раунде драфта-2019.

В настоящий момент Никита восстанавливается от травмы, но уже возобновил тренировки. В ближайшие 7-10 дней, после получения рабочей визы, он прибудет в расположение новой команды, передает официальный сайт «Блюз».

  • Сошников провел за «Торонто» 70 матчей, в которых забросил 7 шайб и отдал 14 голевых передач.
  • В «Сент-Луисе» Сошников присоединится к Владимиру Тарасенко и Ивану Барбашеву.

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