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«Торонто» отправил Никиту Сошникова в «Сент-Луис» к Владимиру Тарасенко
Все больше русских музыкантов.
«Торонто» и «Сент-Луис» произвели обмен, в результате которого «Блюз» получили 24-летнего нападающего Никиту Сошникова.
Взамен «Мэйпл Лифс» получили право выбора в четвертом раунде драфта-2019.
В настоящий момент Никита восстанавливается от травмы, но уже возобновил тренировки. В ближайшие 7-10 дней, после получения рабочей визы, он прибудет в расположение новой команды, передает официальный сайт «Блюз».
- Сошников провел за «Торонто» 70 матчей, в которых забросил 7 шайб и отдал 14 голевых передач.
- В «Сент-Луисе» Сошников присоединится к Владимиру Тарасенко и Ивану Барбашеву.
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