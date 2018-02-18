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Фанаты «Чикаго» скандировали «Баскетбол» в адрес темнокожего игрока «Вашингтона» и вылетели с трибун

Фанаты «Чикаго» скандировали «Баскетбол» в адрес темнокожего игрока «Вашингтона» и вылетели с трибун
Eurosport

24 мин. назад

Расизм везде.

Несколько болельщиков «Чикаго» поскандалили с темнокожим форвардом «Вашингтона» Девантом Смитом-Пелли в матче регульярного чемпионата НХЛ.

В третьем периоде Смит-Пелли попал на скамейку штрафников, а сидевшие рядом фанаты «Чикаго» начали скандировать в его адрес «Баскетбол! Баскетбол!», намекая, что большинство игроков НБА – темнокожие.

В итоге болельщиков вывели с трибун, а «Чикаго» принес игроку официальные извинения.

  • «Блэкхоукс» разгромили «Вашингтон» со счетом 7:1.
  • «Чикаго» идет на 12-м месте в Западной конференции, «Вашингтон» – на 4-м в Восточной конференции.

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