«Тампа-Бэй» вырвала победу у «Оттавы» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ – 4:3.

В составе «Лайтнинг» по 2 очка заработали Владислав Наместников (1+1) и Никита Кучеров (0+2).

На счету Кучерова стало 80 (32+48) очков. Он первый, кто достиг этой отметки в сезоне-2017/18. У идущего следом в таблице бомбардиров Джонни Годро 73 (20+53) балла.

Российские хоккеисты трижды становились лучшими бомбардирами НХЛ. Впервые это сделал Александр Овечкин (2007/08), затем его достижение дважды повторил Евгений Малкин (2008/09, 2011/12).

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