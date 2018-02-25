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Андрей Василевский снова дал жару и отразил решающий буллит матча против «Монреаля» спиной

Василевский снова дал жару и отразил решающий буллит матча против «Монреаля» спиной
Eurosport

44 мин. назад

Нет, ну не красавец?

Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский принес команде победу в матче регулярного сезона НХЛ против «Монреаля».

Основное время матча завершилось вничью (3:3), как и овертайм. Исход встречи решался в серии буллитов, где забожил российский вратарь: решающий бросок он отразил спиной.

  • Василевский отыграл на ноль 7 из 51 матча сезона-2017/18.
  • «Тампа-Бэй» лидирует на Востоке, «Монреаль» только 14-й.

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