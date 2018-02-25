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«Бостон» выторговал у «Рейнджерс» Рика Нэша
Третий клуб в карьере 33-летнего канадца.
«Бостон» и «Рейнджерс» произвели мощный обмен.
«Брюинс» заполучили именитого нападающего Рика Нэша, отдав взамен форвардов Райана Спунера, Мэтта Белески, защитника Райана Линдгрена, выборы в первом и седьмом раундах драфта-2019.
Нэш может дебютировать в составе новой команды уже 01:00 мск. «Брюинс» сыграют с «Баффало».
- Нэш был задрафтован «Коламбусом» под первым номером в 2002 году.
- Рик набрал 799 (434+365) очков в 1049 матчах, стал лучшим снайпером сезона-2003/04, сыграл в финале Кубка Стэнли-2014.
- В составе сборной Канады Нэш стал двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014) и чемпионом мира-2007.
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