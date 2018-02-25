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«Бостон» выторговал у «Рейнджерс» Рика Нэша

«Бостон» выторговал у «Рейнджерс» Нэша
Eurosport

15 мин. назад

Третий клуб в карьере 33-летнего канадца.

«Бостон» и «Рейнджерс» произвели мощный обмен.

«Брюинс» заполучили именитого нападающего Рика Нэша, отдав взамен форвардов Райана Спунера, Мэтта Белески, защитника Райана Линдгрена, выборы в первом и седьмом раундах драфта-2019.

Нэш может дебютировать в составе новой команды уже 01:00 мск. «Брюинс» сыграют с «Баффало».

  • Нэш был задрафтован «Коламбусом» под первым номером в 2002 году.
  • Рик набрал 799 (434+365) очков в 1049 матчах, стал лучшим снайпером сезона-2003/04, сыграл в финале Кубка Стэнли-2014.
  • В составе сборной Канады Нэш стал двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014) и чемпионом мира-2007.

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