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Овечкин был готов начистить личико тренеру «Коламбуса» за обвинения в симуляции, но обошлось

Овечкин был готов начистить личико тренеру «Коламбуса» за обвинения в симуляции, но обошлось
Eurosport

55 мин. назад

После матча Джон Торторелла извинился.

Во время матча регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» – «Коламбус» (1:5) нападающий столичной команды Александр Овечкин на повышенных тонах поговорил с главным тренером соперника Джоном Тортореллой. Поводом стала потасовка в конце первого периода между игроками обеих команд. Во время конфликта россиянин получил клюшкой по лицу от Мэтта Калверта.

«Это моя вина. Я думал, что он нырнул, и сообщил Алексу об этом. Я решил, что он симулировал, а Овечкин возмутился. Я не имел права подавать какие-то знаки или что-то говорить игроку. Так что это не его вина. Это было глупо с моей стороны», – цитирует Тортореллу ESPN.

«О чем говорили? Да ничего особенного, – прокомментировал эпизод Овечкин. – Мы просто узнали друг у друга как дела. Он нормальный парень».

  • Александр – лучший бомбардир текущего сезона НХЛ. На его счету 39 шайб.
  • По системе гол+пас лидирует другой россиянин, Никита Кучеров из «Тампа-Бэй» (33+47).

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