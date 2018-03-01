Илья Ковальчук выиграл Олимпиаду-2018 и хочет в НХЛ. Что ему светит в Америке

После победы на Олимпиаде капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк стал членом Тройного золотого клуба, куда входят победители ОИ, чемпионата мира и Кубка Стэнли. «Поздравляю Павла, он это заслужил. Ему скоро 40, а у меня еще есть пять-шесть лет, чтобы повторить его достижение», – сказал самый ценный игрок Пхёнчхана Илья Ковальчук. Чтобы осуществить благородное намерение, Кови не хватает титула в Америке.

Ковальчук мог вступить в элитное общество одновременно с Дацюком: в 2012-м он находился в паре метров от главного приза НХЛ. В финале его «Нью-Джерси» играл с «Лос-Анджелесом». Илья проводил эту серию с травмой спины. Матч-штраф форварда «Дэвилс» Стива Бернье решил исход шестой игры, а вместе с ней и всего противостояния. «Кингс» стали чемпионами, а Кови вскоре отправился покорять КХЛ.

Ковальчука пустят в НХЛ?

Илья КовальчукGetty Images

В 2010-м «Нью-Джерси» подписали с Кови сумасшедший контракт: сначала речь шла о 102 млн долларов за 17 лет, но лига заблокировала сомнительную сделку. Сошлись на 100 млн за 15 лет. В итоге нападающий не отработал и трети договора. Улетев в КХЛ, Ковальчук надолго попрощался с Америкой. До 35 лет единственный путь обратно лежал через загазованный пригород Нью-Йорка: Илья мог общаться исключительно с «Дэвилс» и только при одобрении остальных 29 генеральных менеджеров. Вряд ли «дьяволы» согласились бы снова иметь дело с игроком, из-за ухода которого они перестали выходить в плей-офф. Но форварду повезло: уже 15 апреля он достигнет заветного возраста, превратится в неограниченно свободного агента и сможет перейти куда угодно. Юридических препятствий перед возвращением в НХЛ больше не будет.

Клубы НХЛ будут рисковать?

НХЛ разрешает клубам заключать однолетние договоры с минимальным окладом и большими бонусами с новичками (дебютанты младше 25 лет) и стариками (старше 35 лет). Поэтому риск прогореть от сделки с Ковальчуком и получить балласт под потолком зарплат будет минимальным. Взяв Кови на небольшую зарплату, ни один клуб ничего не потеряет. В свою очередь, игрока финансовый вопрос будет интересовать в меньшей степени: в КХЛ он обеспечил безбедную старость (примерная зарплата в СКА – 5,5 млн долларов в год). А еще к нападающему липнут награды. Два золота ЧМ, два Кубка Гагарина, теперь еще и победа на ОИ – любой генеральный менеджер задумается о приобретении Ильи в качестве талисмана. И неважно, когда и при каких обстоятельствах он выигрывал.

Чем Ковальчук будет полезен в НХЛ?

Для аутсайдеров лиги Ковальчук будет хорошим усилением на льду. В отдельных эпизодах Кови по-прежнему хорош: в Пхёнчхане он часто обыгрывал по два-три соперника – например, в овертайме финала, когда от победного гола его отделил только щиток Денни аус ден Биркена. А если форвард начинает забивать, то остановить его уже сложно. 71-й номер стал самым ценным игроком олимпийского турнира. И хотя уровень Олимпиады был низкий, статус лучшего среди худших позволяет рассчитывать на сносное выступление в НХЛ. Кроме того, у Ковальчука есть опыт, который поможет только что набранным в первых раундах драфта некстванам освоиться в жестких условиях.

Тогда какой клуб выбрать?

Илья Ковальчук («Атланта»)Getty Images

Ковальчука не было в НХЛ пять лет. По хоккейным меркам – целая пропасть. Вернуться после такого перерыва могут только уникумы вроде Ягра – но даже великий чех отсутствовал всего три года, и его лучшая форма все равно осталась в прошлом.

Реальным вариантом для Ильи выглядят «Рейнджерс», которые недавно объявили о перестройке и активно ищут новых игроков. В свое время его нынешний клуб перенял у «синерубашечников» практически все – от модели развития до дизайна формы. Плюс у Кови там собственный дом, так что освоиться будет просто. Но форварду нужно не просто вновь оказаться в сильнейшей лиге мира, а выступать за клуб, претендующий на Кубок Стэнли прямо сейчас.

Присоединяться к команде, которой нужно еще три-четыре сезона на возрождение, бессмысленно: Кови рискует просто потерять время, его и так немного. Но кто из контендеров возьмет возрастного игрока, который испортил репутацию одним из самых нелепых контрактов в истории лиг и сбежал за деньгами в Россию? Разве что, «Виннипег», идущий третьим на Западе. Необходимость в Ковальчуке там невелика, но за время выступления в «Атланте» Илья стал знаковой фигурой в истории франшизы.

Кови заиграет?

Во втором раунде Кубка Гагарина-2016 СКА победил московское «Динамо» только после того, как главный тренер питерцев Сергей Зубов усадил Кови в резерв. В одном из тех матчей бело-голубые реализовали удаление Ильи в овертайме. Самого дорогого игрока команды реабилитировал только Олег Знарок. Если Ковальчук отправлялся на банку даже там, где считался незаменимым, то ни в одном клубе НХЛ он надолго не задержится. Ждать помощи Илье будет неоткуда: ни Знарка, ни Ротенберга там нет. Шипачев с таким испытанием не справился. Ковальчуку с 12 сезонами в НХЛ будет проще, чем Вадиму, но от питерской теплицы он все равно отвыкнет не сразу.

В отличие от КХЛ, где финалисты известны еще до начала сезона, на Кубок Стэнли ежегодно всерьез претендуют 16 команд. Даже если Кови внезапно начнет божить в топ-клубе, это не гарантирует ему успех. Просто потому, что он такой в НХЛ будет не один.

Ковальчук вернется в НХЛ – ему ничто не мешает это сделать. И наверняка даже получит пару приемлемых предложений и подпишет контракт. Но на этом его благородный рывок в Тройной золотой клуб, скорее всего, завершится. Благодаря СКА выиграть Кубок Стэнли Илье теперь будет тяжелее, чем все предыдущие награды вместе взятые.

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