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Инсайдер TSN Пьер Лебрюн: «Рейнджерс» – фаворит в борьбе за нападающего СКА Илью Ковальчука»
Олимпийский чемпион на полпути в НХЛ.
Известный хоккейный журналист Пьер Лебрюн рассказал, что на игрока сборной России и СКА Илью Ковальчука претендуют три клуба НХЛ – «Рейнджерс», «Флорида» и «Лос-Анджелес Кингз».
«Фаворит в борьбе за Ковальчука – «Рейнджерс». «Лос-Анджелес» и «Флорида» – конкуренты», – сообщил инсайдер в эфире радиошоу на монреальской радиостанции.
- 34-летний Ковальчук стал олимпийским чемпионом в Пхёнчхане, в финале российские хоккеисты обыграли сборную Германии.
- На Олимпиаде Илья забросил 5 шайб и сделал 2 голевые передачи.
- Ранее россиянин выступал в НХЛ за «Атланту» и «Нью-Джерси».
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