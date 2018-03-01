Инсайдер TSN Пьер Лебрюн: «Рейнджерс» – фаворит в борьбе за нападающего СКА Илью Ковальчука»

Известный хоккейный журналист Пьер Лебрюн рассказал, что на игрока сборной России и СКА Илью Ковальчука претендуют три клуба НХЛ – «Рейнджерс», «Флорида» и «Лос-Анджелес Кингз».

«Фаворит в борьбе за Ковальчука – «Рейнджерс». «Лос-Анджелес» и «Флорида» – конкуренты», – сообщил инсайдер в эфире радиошоу на монреальской радиостанции.

34-летний Ковальчук стал олимпийским чемпионом в Пхёнчхане, в финале российские хоккеисты обыграли сборную Германии.

На Олимпиаде Илья забросил 5 шайб и сделал 2 голевые передачи.

Ранее россиянин выступал в НХЛ за «Атланту» и «Нью-Джерси».

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