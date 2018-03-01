Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин признан второй звездой февраля в НХЛ

Центрфорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин признан второй звездой февраля в НХЛ. В 12 матчах Джино наколотил 10 шайб и набрал 21 очко.

Четырежды Малкин набирал в одном матче не меньше трех баллов. В таблице бомбардиров Евгений уступает только соотечественнику Никите Кучерову (76 очков против 82).

Лучшим игроком февраля стал форвард «Миннесоты» Эрик Стаал, который тоже набрал 21 очко, но забросил больше шайб (13).

Третьей звездой признан нападающий «Вегаса» Рэйлли Смит. У него 20 (8+12) очков.

Малкин очень круто провел зиму. В январе он и вовсе был звездой №1.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме