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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин признан второй звездой февраля в НХЛ

Малкин признан второй звездой февраля
Eurosport

1 час назад

Второй месяц подряд среди лучших.

Центрфорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин признан второй звездой февраля в НХЛ. В 12 матчах Джино наколотил 10 шайб и набрал 21 очко.

Четырежды Малкин набирал в одном матче не меньше трех баллов. В таблице бомбардиров Евгений уступает только соотечественнику Никите Кучерову (76 очков против 82).

Лучшим игроком февраля стал форвард «Миннесоты» Эрик Стаал, который тоже набрал 21 очко, но забросил больше шайб (13).

Третьей звездой признан нападающий «Вегаса» Рэйлли Смит. У него 20 (8+12) очков.

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