Жители Сиэтла забронировали 25 тысяч абонементов на матчи еще не существующей команды
Город готов к НХЛ.
Сиэтл начал пробную продажу сезонных абонементов, которая является необходимым условием для создания в городе команды НХЛ. В первый же день жители Сиэтла забронировали 25 тысяч абонементов.
Город подал заявку на вступление в НХЛ 13 февраля. Если все пройдет гладко, то новый клуб появится в лиге с сезона-2020/21, когда в Сиэтле закончится реконструкция стадиона KeyArena.
- Клуб из Сиэтла станет 32-й командой НХЛ, если его заявка будет одобрена.
- Инициативную группу по созданию клуба возглавляют кинопродюсер Джерри Брукхаймер и бизнесмены Дэвид Бондерман и Тим Лайуики.
- Цена создания новой команды НХЛ – 650 млн долларов.
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