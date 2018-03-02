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Жители Сиэтла забронировали 25 тысяч абонементов на матчи еще не существующей команды

Жители Сиэтла забронировали 25 тысяч абонементов на матчи еще не существующей команды
Eurosport

1 час назад

Город готов к НХЛ.

Сиэтл начал пробную продажу сезонных абонементов, которая является необходимым условием для создания в городе команды НХЛ. В первый же день жители Сиэтла забронировали 25 тысяч абонементов.

Город подал заявку на вступление в НХЛ 13 февраля. Если все пройдет гладко, то новый клуб появится в лиге с сезона-2020/21, когда в Сиэтле закончится реконструкция стадиона KeyArena.

  • Клуб из Сиэтла станет 32-й командой НХЛ, если его заявка будет одобрена.
  • Инициативную группу по созданию клуба возглавляют кинопродюсер Джерри Брукхаймер и бизнесмены Дэвид Бондерман и Тим Лайуики.
  • Цена создания новой команды НХЛ – 650 млн долларов.

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