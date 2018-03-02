Случайный, но крутой гол «Тампы»: вратарь отразил шайбу в клюшку упавшего игрока

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» на выезде переиграла «Даллас» – 5:4.

Победная шайба, которую забросил Кори Конахер, доказала, что выиграть матч можно ненамеренно. Конахер выполнил бросок, вратарь «Далласа» отразил шайбу, но она случайно отскочила в поднятую клюшку форварда. А затем – в ворота.

«Тампа» идет на первом месте в Восточной конференции и имеет на счету 92 очка после 65 игр.

«Даллас» занимает шестое место в Западной конференции, его результат – 64 игры и 77 очков.

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