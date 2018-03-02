Адская драка двух главных гигантов НХЛ, которая даже круче 12 шайб матча «Бостон» – «Питтсбург»

«Бостон» устроил рубку с «Питтсбургом» в регулярном чемпионате НХЛ. Команды наколотили 12 шайб на двоих, а сильнее были «Брюинс» – 8:4.

Но едва ли не круче голевой феерии стала драка, произошедшая в середине второго периода. Один из трех самых высоких хоккеистов лиги Джейми Олексяк из «Питтсбурга» наехал на главного гиганта Здено Хару и спровоцировал самую эпичную бойню сезона.

25-летний Олексяк хотел нивелировать разницу в росте (2,01 м против 2,06 м) габаритами (116 кг против 110 кг) и молодостью, но Хара, которому 18 марта стукнет 41 год, бился круче.

Хара – самый высокий хоккеист НХЛ.

Олексяк – третий по росту. Он чуть ниже Тайлера Майерса, но превосходит его по габаритам (116 кг против 104 кг).

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