Eurosport
Форвард «Каролины» в полной хоккейной экипировке выполнил почти идеальный аксель. Загитова, трепещи
Джеффу Скиннеру хоть завтра на турнир по фигурному катанию.
Нападающий «Каролины» и сборной Канады Джефф Скиннер вспомнил, что когда-то чуть не стал фигуристом.
25-летний хоккеист в полной хоккейной экипировке почти выполнил тройной аксель.
До 12 лет Скиннер занимался одновременно и хоккеем, и фигурным катанием. В 2004 году он взял бронзу на юниорском чемпионате Канаде, но после этого решил сосредоточиться на хоккее.
- На счету Скиннера 39 (20+19) очков в 64 матчах регулярного чемпионата-2017/18.
- В составе сборной Канады Джефф завоевал серебро ЧМ-2017.
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