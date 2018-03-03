Форвард «Каролины» в полной хоккейной экипировке выполнил почти идеальный аксель. Загитова, трепещи

Нападающий «Каролины» и сборной Канады Джефф Скиннер вспомнил, что когда-то чуть не стал фигуристом.

25-летний хоккеист в полной хоккейной экипировке почти выполнил тройной аксель.

До 12 лет Скиннер занимался одновременно и хоккеем, и фигурным катанием. В 2004 году он взял бронзу на юниорском чемпионате Канаде, но после этого решил сосредоточиться на хоккее.

На счету Скиннера 39 (20+19) очков в 64 матчах регулярного чемпионата-2017/18.

В составе сборной Канады Джефф завоевал серебро ЧМ-2017.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме