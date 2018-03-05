Other Agency

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал инвестором Papa John’s в России

Овечкин стал инвестором Papa John’s в России
Eurosport

27 мин. назад

Ови крут не только на льду.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вошел в число инвесторов американской сети Papa John’s в России, СНГ и Центральной Европе. Хоккеист и управляющий акционер Global Restaurant Management вложили 10 млн долларов.

Информацию подтвердили «Ведомостям» президент PJ Western Кристофер Уинн и агент Овечкина Дэвид Абрутин. Какую именно сумму инвестировал Александр и какую долю он получил, не уточняется.

  • Овечкин снялся в рекламе Papa John’s в 2016-м, а в следующему году стал лицом бренда Papa John’s в России.
  • В 2017 году Александр возглавил рейтинг российского Forbes «50 звезд шоу-бизнеса и спорта».
  • Овечкин набрал 72 (40+32) очка в 65 матчах сезона-2017/18. Он лидер в таблице снайперов.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Рыцари» тремя шайбами устроили акт экзорцизма «дьяволам» из Нью-Джерси

02:53
Популярные видео
Задоров забросил шайбу, Варламов сделал 23 сэйва, но «Колорадо» все равно слил «Нэшвиллу»
 26 просмотров39 мин
«Лос-Анджелес» дебютировал в MLS с победы. Но это должно было быть поражение
1 981 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться