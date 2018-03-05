Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал инвестором Papa John’s в России

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вошел в число инвесторов американской сети Papa John’s в России, СНГ и Центральной Европе. Хоккеист и управляющий акционер Global Restaurant Management вложили 10 млн долларов.

Информацию подтвердили «Ведомостям» президент PJ Western Кристофер Уинн и агент Овечкина Дэвид Абрутин. Какую именно сумму инвестировал Александр и какую долю он получил, не уточняется.

Овечкин снялся в рекламе Papa John’s в 2016-м, а в следующему году стал лицом бренда Papa John’s в России.

В 2017 году Александр возглавил рейтинг российского Forbes «50 звезд шоу-бизнеса и спорта».

Овечкин набрал 72 (40+32) очка в 65 матчах сезона-2017/18. Он лидер в таблице снайперов.

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