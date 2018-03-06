«Мы играем еще 4 раза». Ристолайнен и Кадри начистили друг другу рожи и, кажется, хотят добавки

Форвард «Торонто» Назем Кадри и защитник «Баффало» Расмус Ристолайнен продолжили давнюю вражду в очередной игре регулярного чемпионата.

В начале второго тайма финн грубо встретил канадца за воротами, тот ничего не простил и не забыл и следом набросился на Ристолайнена с кулаками. Драка осталась за Расмусом, который вообще-то и выше на 9 см, и тяжелее на 10 кг.

Оказавшись в штраф-бокс хоккеисты выясняли, сколько у них осталось матчей в этом сезоне, чтобы продолжить разборки:

– Эй, мы играем еще четыре раза.

– Нет, сегодняшний матч не считай. Мы играем еще трижды.

Конфликт между Ристолайненом и Кадри разгорелся в апреле 2017 года. Забросив шайбу в ворота «Баффало», канадец выкрикнул что-то оскорбительное сопернику, а у того бомбануло.

«Баффало» победил 5:3. Ристолайнен сделал 2 ассиста, Кадри очков не набрал.

У Расмуса и Назема будут шансы подраться 16 марта, 27 марта и 3 апреля.

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