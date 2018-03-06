Евгений Малкин вторым после Никиты Кучерова набрал 80 очков и стал второй звездой дня

Центрфорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин стал главным героем матча против «Калгари».

На его счет шикарная шайба и два ассиста, которые принесли «Пингвинс» победу – 4:3 ОТ. За очередную результативную игры Джино был признан второй звездой игрового дня, передает официальный сайт НХЛ.

Малкин набрал 80 очков впервые с 2012 года. Вдобавок он стал вторым хоккеистом, пересекшим эту отметку в сезоне-2017/18. С 82 очками он отстает на 3 балла от лидера бомбардирской гонки Никиты Кучерова.

Малкин был признан первой звездой января и второй декабря.

31 декабря Джино шел вне топ-10 и отставал от Кучерова на 20 баллов. Со старта нового года Малкин настрелял 46 очков в 27 матчах.

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