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НХЛ выставила на аукцион расколотую шайбу. Ее разбил Овечкин во время стадионной серии

НХЛ выставила на аукцион расколотую шайбу. Ее разбил Овечкин во время стадионной серии
Eurosport

1 час назад

Ставки достигли полутора тысяч долларов.

НХЛ выставила на аукцион все шайбы, заброшенные в матче стадионной серии «Вашингтон» – «Торонто» (5:2).

С молотка уйдет и прославившаяся шайба, заброшенная Александром Овечкиным. От броска капитана «Кэпиталс» от нее откололся кусок.

Стартовая цена сувенира составляла 80 долларов, но уже превысила 1,5 тысячи долларов, сообщает официальный сайт НХЛ.

Евгений Кузнецов забросил первую шайбу в ворота «Торонто». За нее тоже можно побороться.

  • Овечкин лидирует среди снайперов сезона-2017/18 с 40 голами.

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(фото: аукцион НХЛ)

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