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НХЛ вновь откроет регулярку матчем в Европе. Первая игра пройдет в Гётеборге

НХЛ вновь откроет регулярку матчем в Европе. Первая игра пройдет в Гётеборге
Eurosport

39 мин. назад

А еще проведет несколько игр на арене Йокерита и выставочные матчи в Берне и Кёльне

Национальная хоккейная лига объявила о том, что первый матч регулярного чемпионата-2018/19 между «Эдмонтон Ойлерс» и «Нью-Джерси Девилс» пройдет 6 октября в шведском Гётеборге. Два других матча регулярного чемпионата между «Флоридой» и «Виннипегом» примет арена финского «Йокерита» 1 и 2 ноября.

Также в начале октября в рамках NHL Global Series пройдут два выставочных матча. «Бёрн» примет у себя дома «Нью-Джерси» 1 октября, а через 2 дня «Эдмонтон» приедет в Кёльн к «Кельнер Хайе» - говорится на официальном сайте НХЛ.

  • В Европе прошло 22 регулярных матча НХЛ, в том числе в сезоне-2017/18, когда «Оттава» и «Колорадо» сыграли две игры в Стокгольме.
  • Каждая команда НХЛ сыграет в регулярке 82 матча.

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