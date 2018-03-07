Овечкин создал музей на подмосковной даче родителей, где хранит самые памятные призы и клюшки НХЛ

Нападающий «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин хранит памятные призы, награды, перчатки и клюшки, которыми он забросил важные шайбы, на подмосковной трехэтажной даче родителей.

Музей Овечкина настолько велик, что занимает почти целый этаж, убедились журналисты The Washington Post. В огромную коллекцию игрока входят клюшки, которыми нападающий оформлял юбилейные шайбы в НХЛ – очереди ждет клюшка, которой Александр забросит 600 шайбу в лиге.

Музей Александра ОвечкинаOther Agency

В коллекции Овечкина есть клюшка, которой он закинул 61-ю шайбу в сезоне-2007/08 – рекорд за один сезон в НХЛ.

«На юбилейных клюшках стоят подписи игроков, которые ассистировали Саше», – рассказал отец хоккеиста Михаил.

Дача охраняется пятью немецкими овчарками.

Овечкину осталось 2 шайбы до отметки в 600 голов в НХЛ.

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Фото: The Washington Post.