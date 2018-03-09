Getty Images

Андрей Василевский повторил рекорд Бена Бишопа по количеству побед в сезоне за «Тампу»

Василевский повторил рекорд Бишопа по количеству побед в сезоне за «Тампу»
Eurosport

18 мин. назад

Топовое достижение россиянина.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» выиграла у «Нью-Йорк Рейнджерс» – 5:3 (2:0, 3:1, 0:2).

Ворота «Тампы» в этой игре защищал россиянин Андрей Василевский. Победа над «Рейнджерс» стала для Василевского уже 40-й в этом сезоне регулярки. Он повторил рекорд вратаря Бена Бишопа, который одержал 40 побед с «Тампой» в сезоне-2014/15.

  • В матче с «Рейнджерс» Василевский отразил 27 из 30 бросков.
  • «Тампа» идет на первом месте в Восточной конференции, «Рейнджерс» – на 12-м.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Гонка, в которой Шипулин был быстрым, смелым, ловким и умелым

02:17
Популярные видео
«Зенит», ЦСКА, «Шахтер» и еще 4 самые успешные постсоветские команды в еврокубках
9 670 просмотров20 ч
«Филадельфия» сопротивлялась «Питтсбургу», но Малкин и Кросби зарешали
1 403 просмотров23 ч
А еще вам может понравиться