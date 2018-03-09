Андрей Василевский повторил рекорд Бена Бишопа по количеству побед в сезоне за «Тампу»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» выиграла у «Нью-Йорк Рейнджерс» – 5:3 (2:0, 3:1, 0:2).

Ворота «Тампы» в этой игре защищал россиянин Андрей Василевский. Победа над «Рейнджерс» стала для Василевского уже 40-й в этом сезоне регулярки. Он повторил рекорд вратаря Бена Бишопа, который одержал 40 побед с «Тампой» в сезоне-2014/15.

В матче с «Рейнджерс» Василевский отразил 27 из 30 бросков.

«Тампа» идет на первом месте в Восточной конференции, «Рейнджерс» – на 12-м.

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