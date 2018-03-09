Getty Images
Андрей Василевский повторил рекорд Бена Бишопа по количеству побед в сезоне за «Тампу»
Топовое достижение россиянина.
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» выиграла у «Нью-Йорк Рейнджерс» – 5:3 (2:0, 3:1, 0:2).
Ворота «Тампы» в этой игре защищал россиянин Андрей Василевский. Победа над «Рейнджерс» стала для Василевского уже 40-й в этом сезоне регулярки. Он повторил рекорд вратаря Бена Бишопа, который одержал 40 побед с «Тампой» в сезоне-2014/15.
- В матче с «Рейнджерс» Василевский отразил 27 из 30 бросков.
- «Тампа» идет на первом месте в Восточной конференции, «Рейнджерс» – на 12-м.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте