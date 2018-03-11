Лайне забросил девятую шайбу в пяти последних матчах и догнал Овечкина в снайперской гонке НХЛ

Финский форвард «Виннипега» Патрик Лайне забросил 40-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ и догнал лидера гонки снайперов нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. Это его девятая шайба в последних пяти матчах

Патрик также вошел в топ-5 по голам за всю историю среди игроков до 20 лет, сравнявшись с Уэйном Грецки.

Лайне оформил единственную шайбу «Джетс» в матче против «Фильдельфии» (1:2).

В матче «Кэпиталс» против «Сан Хосе» (2:0) Овечкин очков не набрал.

Третьим в списке снайперов идет форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, на счету которого 38 шайб.

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