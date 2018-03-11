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Хабиб Нурмагомедов навестил Александра Овечкина в Вашингтоне и получил в подарок свитерок

Хабиб навестил Овечкина в Вашингтоне и получил в подарок свитерок
Eurosport

1 час назад

Боец собирает коллекцию игровых маек.

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов встретился в Вашингтоне с нападающим «Кэпиталс» Александром Овечкиным.

Хоккеист подарил Хабибу именной свитер с личным автографом.

  • В январе 2018 года Хабиб встретился с Криштиану Роналду и получил от него футболку «Реала».
  • Следующий бой Хабиб Нурмагомедов проведет 7 апреля против Тони Фергюсона в рамках UFC 223 в Нью-Йорке.

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