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«Тампа» первой набомбила сотню очков в регулярке НХЛ и идет на абсолютный рекорд

«Тампа» первой набомбила сотню очков в регулярке и идет на абсолютный рекорд
Eurosport

1 час назад

И это в пятый раз в своей истории.

«Тампа» обыграла в гостях «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 Б. Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил 34-ю шайбу в сезоне.

Эта победа позволила клубу из Флориды первым набрать 100 очков в регулярном сезоне НХЛ-2017/18. Отметки в 100 очков «Тампа» достигла в пятый раз за всю историю клуба.

В регулярном сезоне-2014/15 «Тампа» набрала 108 очков, что является рекордом клуба. Команде нужно набрать девять очков в 13 матчах, чтобы перекрыть это достижение.

  • «Тампа» лидирует в Восточной конференции, набрав 100 очков в 69 матчах.
  • «Монреаль» занимает 14-е место на Востоке, в активе команды 62 очка.

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