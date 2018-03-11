Eurosport
«Мы тренировались всю неделю». Хоккеисты «Кингс» устроили дог-шоу в перерыве матча с «Сент-Луисом»
Крутое шоу.
В перерыве матча регулярного чемпионата между «Лос-Анджелесом» и «Сент-Луисом» прошли собачьи бега среди питомцев хоккеистов «Кингс».
Собака Джейка Маззина Дэрил победила Густла (Анже Копитара), Доджера (Тайлера Тоффоли) и Эмму (Таннера Пирсона).
«Мы очень нервничали», – передает слова жены Маззина Кортни после гонки NHL.com – «Мы тренировались всю неделю».
В то время как другие собаки отвлекались, Дэрил с самого начала отправилась к победе. Густл, возможно, самый известный питомец, благодаря его аккаунту в социальных сетях, занял второе место. Эмма и Доджер вовсе не дошли до финиша.
- Шоу, правда, не помогло «королям» – они разгромно уступили «блюзменам» (2:7).
- «Лос-Анджелес» борется за попадание в плей-офф, находясь на девятой строчке с 79 очками.
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