Евгений Малкин обошел Павла Дацюка и стал пятым лучшим бомбардиром из России в истории НХЛ

Центрфорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу и отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (3:1).

Благодаря двум баллам Джино догнал и обогнал Павла Дацюка по очкам в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету Малкина стало 919 (367+552) очков – он стал пятым среди россиян.

У занимающего четвертое место Алексея Ковалева 1029 (430+599 балла). Лучшим русским бомбардиром в истории НХЛ остается Сергей Федоров (1179), но уже в следующем сезоне его может обогнать Александр Овечкина (1107).

Вдобавок Джино набрал 87 очков в сезоне-2017/18 и приблизился к лидеру таблицы бомбардиров Никите Кучерову (88).

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