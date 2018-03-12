Getty Images

Евгений Малкин обошел Павла Дацюка и стал пятым лучшим бомбардиром из России в истории НХЛ

Малкин обошел Дацюка и стал пятым лучшим бомбардиром из России в истории НХЛ
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 2 ч. назад

Легенда превзошла легенду.

Центрфорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу и отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (3:1).

Благодаря двум баллам Джино догнал и обогнал Павла Дацюка по очкам в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету Малкина стало 919 (367+552) очков – он стал пятым среди россиян.

У занимающего четвертое место Алексея Ковалева 1029 (430+599 балла). Лучшим русским бомбардиром в истории НХЛ остается Сергей Федоров (1179), но уже в следующем сезоне его может обогнать Александр Овечкина (1107).

  • Вдобавок Джино набрал 87 очков в сезоне-2017/18 и приблизился к лидеру таблицы бомбардиров Никите Кучерову (88).

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - В обзор матча «Аталанты» и «Ди Си» вонзился чудесный голасо в девятку

01:57
Популярные видео
«Нью-Йорк» разобрался с «Гэлакси», а победный мяч забил, конечно же, Вилья
 193 просмотров1 ч
Кузьмина провалила масс-старт, а Хинц этим воспользовалась
1 315 просмотров17 ч
А еще вам может понравиться