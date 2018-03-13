Александр Овечкин забросил 600-ю шайбу в карьере и выиграл снайперскую дуэль у Патрика Лайне

Александр Овечкин двумя шайбами помог «Вашингтону» обыграть «Виннипег» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ и установил кучу достижений.

Капитан «Кэпиталс» забросил 600-ю шайбу в карьере и стал всего лишь 20-м хоккеистом за всю историю НХЛ, достигшим этой отметки.

Вдобавок Александр Великий стал только четвертым игроком, которому на 600 шайб потребовалось меньше 1000 матчей. Помимо Овечкина (990 матчей) это сделали Уэйн Гретцки (718), Марио Лемье (719) и Бретт Халл (900).

Юбилейная шайба далась капитану «Вашингтона» с мясом и кровью.

Овечкин вернул единоличное лидерство в таблице снайперов сезона-2017/18, выиграв очную дуэль у главного соперника Патрика Лайне. 19-летний финн в этот вечер ограничился одним голом.

У Овечкина 42 шайбы, у Лайне – 41.

Победную шайбу в овертайме забросил Евгений Кузнецов.

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