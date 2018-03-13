Getty Images

Александр Овечкин забросил 600-ю шайбу в карьере и выиграл снайперскую дуэль у Патрика Лайне

Овечкин забросил 600-ю шайбу в карьере и выиграл снайперскую дуэль у Лайне
Eurosport

4 ч. назадОбновлено 1 час назад

Это космос.

Александр Овечкин двумя шайбами помог «Вашингтону» обыграть «Виннипег» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ и установил кучу достижений.

Капитан «Кэпиталс» забросил 600-ю шайбу в карьере и стал всего лишь 20-м хоккеистом за всю историю НХЛ, достигшим этой отметки.

Вдобавок Александр Великий стал только четвертым игроком, которому на 600 шайб потребовалось меньше 1000 матчей. Помимо Овечкина (990 матчей) это сделали Уэйн Гретцки (718), Марио Лемье (719) и Бретт Халл (900).

Юбилейная шайба далась капитану «Вашингтона» с мясом и кровью.

Овечкин вернул единоличное лидерство в таблице снайперов сезона-2017/18, выиграв очную дуэль у главного соперника Патрика Лайне. 19-летний финн в этот вечер ограничился одним голом.

  • У Овечкина 42 шайбы, у Лайне – 41.
  • Победную шайбу в овертайме забросил Евгений Кузнецов.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Гонка недели Longines: Гранпремио Латинамерикана

01:23
Популярные видео
Очень большое и страшное падение в середине пелотона. Выглядит нереально страшно
2 386 просмотров15 ч
Watts n°5
 118 просмотров16 ч
А еще вам может понравиться