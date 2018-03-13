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«Вижу ли я в Лайне молодого себя? Я сам еще молод». Овечкин отжег в интервью

«Вижу ли в Лайне молодого себя? Я сам еще молод». 32-летний Овечкин мощно ответил журналисту
Eurosport

3 ч. назад

Статистика это подтверждает.

В ночь на 13 марта капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал 20-м в истории НХЛ хоккеистом, забросившим 600 шайб.

Произошло это в матче против «Виннипега», где Ови противостоял его главный конкурент в снайперской гонке Патрик Лайне. Алекс оказался круче – он забросил две шайбы против одной у финна, а «Вашингтон» победил со счетом 3:2.

После матча Александра спросили, видит ли он в Лайне молодого себя. 32-летний форвард ответил мощно: «Я сам еще молод».

  • Овечкин стал 4-м хоккеистом, которому понадобилось меньше 1000 матчей, чтобы забросить 600 шайб (990 матчей). Прежде это удалось Уэйну Гретцки (718), Марио Лемье (719) и Бретту Халлу (900).
  • Благодаря голу в ворота «Вашингтона» Лайне вышел на третье место по шайбам в НХЛ до 20 лет (77), обойдя Гретцки.
  • В сезоне-2017/18 у Овечкина 42 шайбы, у Лайне – 41.

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