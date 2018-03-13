Сидни Кросби – о 600 шайбах Овечкина: «Александр – машина. Я считаю его одним из величайших»

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби похвалил своего извечного конкурента Александра Овечкина, выбившего 600 голов в НХЛ.

«Это просто невероятно. Игрокам вообще нечасто удается забивать по 50 голов, а он делает это практически год за годом. И такое ощущение, что ему удается это на автомате.

Поразительно, что его показатели результативности остаются на одном уровне вне зависимости от выступления команды. Он просто забивает. Машина.

Да, я считаю его одним из величайших игроков в истории. Я не владею точными цифрами, много против него играл, и меня до сих пор поражает стабильность, с которой он забивает год за годом. Для этого ты должен уметь очень много вещей.

Сезон за сезоном, каждый год на протяжении долгого времени он остается здоровым и продолжает делать свое дело. Ему покорилось невероятное достижение», – цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.

Кросби дебютировал в одном сезоне с Овечкиным (2005/06). У него 405 заброшенных шайб.

У Александра 1109 очков, у Сидни – 1103.

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