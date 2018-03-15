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Павел Бучневич подарил клюшку мальчишке в джерси «Северстали», а тот разрыдался от радости

Бучневич подарил клюшку мальчишке в джерси «Северстали», а тот разрыдался от радости
Eurosport

30 мин. назад

Неподдельные детские эмоции.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» выиграл у «Питтсбурга» – 4:3.

На раскатке перед игрой российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич подарил юному фанату клюшку. Малыш в свитере «Северстали» не удержал эмоций и расплакался.

  • «Рейнджерс» занимает 11-ю строчку в Восточной конференции, «Питтсбург» – пятую.
  • Бучневич провел в сезоне-2017/18 63 игры, забросил 14 шайб и оформил 26 ассистов.
  • Бучневич перешел в «Рейнджерс» в 2015 году из СКА. Ранее он играл за «Северсталь».

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