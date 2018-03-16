Eurosport
Евгений Малкин третий раз в карьере наколотил 40 шайб за регулярку НХЛ
Во второй половине сезона Джино просто неудержим.
Нападающий «Питсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в матче против «Монреаля», которая стала 40-й на счету российского форварда в регулярном чемпионате НХЛ.
Малкий достигает отметки в 40 шайб третий раз в карьере. Он вошел в пятерку игроков «Пингвинс» по количеству таких сезонов, уступая только Марио Лемье (10 сезонов), Яромиру Ягру (5), Жану Проново (4) и Кевину Стивенсу (4).
- «Питтсбург» победил в гостях «Монреаль» 5:3. На счету Малкина еще и результативная передача.
- Малкин занимает третье место в списке снайперов и второе в бомбардирской гонке с 89 очками.
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