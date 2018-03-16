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Евгений Малкин третий раз в карьере наколотил 40 шайб за регулярку НХЛ

Малкин третий раз в карьере наколотил 40 шайб за регулярку
Eurosport

1 час назадОбновлено 52 мин. назад

Во второй половине сезона Джино просто неудержим.

Нападающий «Питсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в матче против «Монреаля», которая стала 40-й на счету российского форварда в регулярном чемпионате НХЛ.

Малкий достигает отметки в 40 шайб третий раз в карьере. Он вошел в пятерку игроков «Пингвинс» по количеству таких сезонов, уступая только Марио Лемье (10 сезонов), Яромиру Ягру (5), Жану Проново (4) и Кевину Стивенсу (4).

  • «Питтсбург» победил в гостях «Монреаль» 5:3. На счету Малкина еще и результативная передача.
  • Малкин занимает третье место в списке снайперов и второе в бомбардирской гонке с 89 очками.

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