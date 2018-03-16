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Главная звезда «Аризоны» сначала получил две минуты, а потом локтем в лицо от арбитра

Главная звезда «Аризоны» сначала получил две минуты, а потом локтем в лицо от арбитра
Eurosport

34 мин. назад

Новые методики наказания штрафников в НХЛ.

В концовке первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ между «Аризоной» и «Нэшвиллом» защитник хозяев Оливер Экман-Ларссон получил небольшое повреждение после столкновения с судьей.

Игрок получил двухминутное удаление за фол в чужой зоне и катил на скамейку для оштрафованных, но не заметил неаккуратно выставленный локоть рефери и впечатался в него лицом.

  • «Аризона» уступила дома «Нэшвиллу» со счетом 2:3.
  • Экман-Ларссон помимо двухминутного удаления забросил вторую шайбу «койотов».

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