Главная звезда «Аризоны» сначала получил две минуты, а потом локтем в лицо от арбитра

В концовке первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ между «Аризоной» и «Нэшвиллом» защитник хозяев Оливер Экман-Ларссон получил небольшое повреждение после столкновения с судьей.

Игрок получил двухминутное удаление за фол в чужой зоне и катил на скамейку для оштрафованных, но не заметил неаккуратно выставленный локоть рефери и впечатался в него лицом.

«Аризона» уступила дома «Нэшвиллу» со счетом 2:3.

Экман-Ларссон помимо двухминутного удаления забросил вторую шайбу «койотов».

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме