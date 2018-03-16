«Чикаго» подготовил именной свитер для Федерера и позвал его на хоккей через инстаграм

«Чикаго» через официальный инстаграм пригласил Роджера Федерара посетить один из домашних поединков команды в рамках НХЛ.

«Роджер Федерер сказал, что ему нужны рекомендации, как провести время в Чикаго на следующей неделе. Роджер, место на стадионе и джерси ждут тебя», – написали в «Чикаго», выложив фото с именным свитером швейцарца.

«Чикаго» в ближайшую неделю проведет три домашних матча – против «Сент-Луиса» (19 марта), «Колорадо» (21 марта) и «Ванкувера» (23 марта).

«Блэкхокс» идут на 12-м месте в Западной конференции.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме