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«Чикаго» подготовил именной свитер для Федерера и позвал его на хоккей через инстаграм

«Чикаго» подготовил именной свитер для Федерера и позвал его на хоккей через инстаграм
Eurosport

15 мин. назадОбновлено 14 мин. назад

«Блэкхокс» ждут почетного гостя.

«Чикаго» через официальный инстаграм пригласил Роджера Федерара посетить один из домашних поединков команды в рамках НХЛ.

«Роджер Федерер сказал, что ему нужны рекомендации, как провести время в Чикаго на следующей неделе. Роджер, место на стадионе и джерси ждут тебя», – написали в «Чикаго», выложив фото с именным свитером швейцарца.

  • «Чикаго» в ближайшую неделю проведет три домашних матча – против «Сент-Луиса» (19 марта), «Колорадо» (21 марта) и «Ванкувера» (23 марта).
  • «Блэкхокс» идут на 12-м месте в Западной конференции.

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