Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов сделал 50 ассистов в регулярке НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Евгений Кузнецов сделал две голевые передачи в матчи против «Нью-Йорк Айлендерс» и достиг отметки в 50 ассистов за регулярку.

Кузнецову это удалось второй в карьере, первый раз – в сезона 2015/16. В этом матче форвард травмировал руку в конце второго периода и на льду больше не появлялся.

«Вашингтон» победил «Айлендерс» 6:3. Голевой передачей отметился и Александр Овечкин.

Кузнецов находится на 18 месте в списке бомбардиров НХЛ-2017/18 и 71 очком. Личный рекорд нападающего – 77 очков.

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