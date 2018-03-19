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Никита Кучеров дважды забросил «Эдмонтону» и обеспечил «Тампе» плей-офф

Кучеров дважды забросил «Эдмонтону» и обеспечил «Тампе» плей-офф
Eurosport

1 час назад

«Молнии» отсрочили себе отпуск.

«Тампа-Бэй» победила «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 3:1.

При счете 1:1 за дело взялся Никита Кучеров, забросивший две шайбы (23-я и 52-я минуты).

Благодаря дублю Кучерова и поражению «Нью-Джерси» от «Анахайма» «Тампа» стала первой командой Восточной конференции, гарантировавшей себе участие в плей-офф.

  • «Тампа» – второй участник плей-офф Кубка Стэнли-2018 после «Нэшвилла».
  • Кучеров лидирует в таблице бомбардиров с 93 очками в 70 матчах.

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