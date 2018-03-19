Никита Кучеров дважды забросил «Эдмонтону» и обеспечил «Тампе» плей-офф

«Тампа-Бэй» победила «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 3:1.

При счете 1:1 за дело взялся Никита Кучеров, забросивший две шайбы (23-я и 52-я минуты).

Благодаря дублю Кучерова и поражению «Нью-Джерси» от «Анахайма» «Тампа» стала первой командой Восточной конференции, гарантировавшей себе участие в плей-офф.

«Тампа» – второй участник плей-офф Кубка Стэнли-2018 после «Нэшвилла».

Кучеров лидирует в таблице бомбардиров с 93 очками в 70 матчах.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме