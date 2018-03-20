У Панарина намечается самый результативный месяц в сезоне. А «Коламбус» готовится к плей-офф НХЛ

Куда, впрочем, для начала нужно попасть. «Синие мундиры» сделали в этом направлении увесистый шаг, выиграв в марте семь встреч кряду. Главная атакующая боеголовка команды – Артемий Панарин – набрал очки в шести из этих матчей. А если бы не неприятная игра в Анахайме 2 марта, то результативная серия Хлебушка составила бы 13 встреч. Так как медийное поле «Коламбуса» сильно уступает визгам вокруг «Чикаго», Артемий тихонечко и незаметно доказывает, что не в Патрике Кейне было дело, пробивая «мундирам» тропу в розыгрыш Кубка Стэнли. Артемий в марте набрал уже 12 очков и рвется побить свой декабрьский рекорд (18 баллов). А где сейчас находятся «Блэкхокс» и Брэндон Саад, говорить просто больно и грешно: «ястребы» полируют когтями дно Центрального дивизиона.

В 73 матчах регулярки-2017/18 русский форвард набрал 64 очка и по темпу почти не уступает чикагским показателям (77 и 74 очка в двух сезонах с «ястребами»). Панарин – главный бомбардир «Коламбуса», хотя в этой команде он больше заточен на организацию и ассистирование партнерам. Хлебушек должен кормить.

В начале сезона казалось, что Артемию не достает агрессии – все-таки в «Блю Джекетс» он главный талант и должен, в теории, больше бросать, а не искать глазами клюшку условного Фолиньо. Но важно понимать, что Панарин – игрок интеллектуальный и совершенно не жадный. Поэтому он не вытворяет все, что вздумается. Панарин в принципе не хоккеист агрессивного формата – ему и в голову не придет шмалять со всех позиций. Финальное добивание: в «Коламбусе» нападающий из России реально бросает больше, чем в «Чикаго». По итогам регулярки-2017/18 он железно превзойдет прошлогодний показатель в 211 бросков – осталось засадить по чужим воротам всего шесть раз в оставшихся девяти матчах. И нельзя сказать, что Панарин разбросался в условном январе. Нет – он атакует ворота соперника стабильно весь сезон с тем или иным успехом.

Несомненно, все стало гораздо лучше после того, как Торторелла перетасовал звенья в конце ноября. Летом словоохотливый Джон в интервью исторгал лелеяния о том, как Алекс Веннберг и Хлебушек будут гонять вместе и разрывать вообще всех. К сожалению, звено из самых талантливых полевых игроков команды Эткинсон – Панарин – Веннберг не забомбило. Поиск оптимального сочетания – это вообще главное тренерское искусство в НХЛ, которое сводится к экспериментам. Прикинуть в голове, что вот у этих конкретных парней все получится, очень сложно. Поэтому хороший хоккейный тренер не стесняется включать режим «Перестановка» и двигать спортсменов туда-сюда. Торторелла сделал это и в очередной раз заставил себя уважать.

Главная причина неудачи связки Веннберг – Панарин кроется в том, что оба плеймейкеры. Играя вместе, они не дополняли друг друга, а отжимали территорию. Ну зачем Дацюку второй волшебник в тройке? Тренер Тортс довольно быстро ответил на этот вопрос и закинул в звено к Артемию новичка Пьер-Люка Дюбуа и Джоша Андерсона, для которого рекордом в НХЛ стали 29 очков в прошлом сезоне. И вот эта смесь вступила в бурную реакцию – декабрь стал пока самым результативным отрезком Панарина.

Еще раз: Джон Торторелла приставил к звездному новичку команды новичка всей лиги и неплохо проявившего себя годом ранее ноунейма, превратив это сочетание в первое звено. Смелый, если не наглый, поступок с кучей положительных последствий. Но даже после этого «Коламбус» то выигрывал, то проигрывал и не выглядел бетонным участником плей-офф. Так что же произошло?

Прежде всего, в НХЛ то выигрывают, то проигрывают вообще все. А мартовский рывок «Джекетс» довольно просто объяснить самой обычной домашней серией. Мужчины из Огайо выиграли шесть домашних матчей, попутно обидев «Филадельфию» в одиноком выезде. Затем дома отхватил и «Бостон».

Конечно, не все так тупо – «Коламбус» недурно провел дедлайн и стал крепче. Команда вырубила очень надежного защитника «Питтсбурга» Йэна Коула, прикатившего транзитом через «Оттаву». Бесстрашный глотатель шайб составил мощнейшую бородатую пару с Давидом Саваром – оба играют больше 20 минут за матч и часто появляются на льду с тройкой Панарина, где травмированного Андерсона пока безболезненно заменил Эткинсон. Это делает первое звено «мундиров» полезным на обеих половинах площадки. Добавили глубины оборонительный Марк Летесту и 34-летний Томас Ванек, столкнувшийся в звене с Веннбергом с панаринской проблемой: австрияк, которому тоже нравится быть организатором, осознал, что теперь надо больше бросать, потому что Александр вообще не про завершение. Фанаты даже шутили: «Ванек пасует на Веннберга? Ты научишься, Томас».

В общем, там ребята тоже ищут правильную химию и в случае успеха сделают «Коламбус» еще сильнее. И, само собой, хвала небесам, что у «мундиров» есть Сергей Бобровский.

«Коламбус» на всех парах мчит к плей-офф, и календарь оставшихся матчей благоволит. Выездов хватает, но три гостевые игры пройдут против аутсайдеров – «Рейнджерс», «Эдмонтона» и «Ванкувера», «Калгари» тоже можно урабатывать. Главное – побить дома конкурирующую «Флориду» и упадочный «Сент-Луис», который, судя по всему, остался еще и без Тарасенко. И тогда в последних матчах в апреле можно будет выбирать соперника по первому раунду Кубка Стэнли. А выбирать очень придется.

У «Коламбуса» три варианта. Первый – третье место в дивизионе и игра с победителем Метрополитен – «Вашингтоном» или «Питтсбургом». Два других – это уайлд-кард, и здесь снова кто-то из парочки Овечкин/Малкин либо Кучеров и его «Тампа». В выигрыше в любом случае останутся болельщики из России, которые получат масштабную русскую дуэль в первом же раунде. Они же останутся в проигрыше, потому что какие-то масштабные русские вылетят в первом же раунде. И если вы тренер «Коламбуса», то в плей-офф, конечно же, хотите играть с русским князем из Вашингтона.

Причина №1 – древнее сказание о провалах «Вашингтона» в плей-офф. Причина №2 – слишком мощная в этом сезоне «Тампа» и еще более опасный для Бобровского «Питтсбург». Дважды подряд чемпионы неоднократно без шансов вырубали «Блю Джекетс» в первом раунде и сейчас как назло набрали густую мощь. Получив за Коула у «Оттавы» Деррика Брассара, тренер «Пингвинс» Майк Салливан перекинул к нему в третье звено Фила Кесселла и повторил фишку Тортореллы с оптимальными сочетаниями.

«Пингвины» сейчас в полнейшем порядке, и никто не хочет играть с ними в четвертьфинале конференции. Если «Питтсбург» выскочит на первое место в Метрополитен, «мундирам» нужно кровь из носа и ушей выходить на третье, чтобы биться с «Кэпиталс». Если же Овечкин с Кузнецовым опять станут лучшими в дивизионе, что вероятно, то лучше упасть на условное седьмое место. «Кэпс» точно не догонят «Тампу», и обладатель первой уайлд-кард попадет именно на них. Выбор, конечно, так себе, но «столичные» – это меньшее из зол.

Команда Тортореллы в любом случае не будет подарком, каким оказалась для «Питтсбурга» в плей-офф 2017-го. Первый пункт чек-листа на сезон Панарин закрыл: он доказал, что не был первой производной от функции Кейна, стал лидером «Коламбуса» и сыграет в плей-офф. Второй гораздо сложнее – протащить вместе с Бобровским команду во второй раунд, чего с «Джекетс» не случалось никогда.

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