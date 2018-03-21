Жена капитана «Оттавы» Эрика Карлссона потеряла ребенка

Мелинда Карлссон, супруга капитана «Оттавы» Эрика Карлссона, потеряла ребенка на позднем сроке беременности.

«Мысли и молитвы всех сотрудников клуба, жителей города и всего хоккейного сообщества посвящены Эрику и Мелинде, которые потеряли сына. Мы просим вас уважать желание семьи, касающееся неприкосновенности частной жизни, в этот непростой период», – говорится на официальном сайте клуба.

Карлссон не принял участия в домашнем матче с «Флоридой» (2:7).

В сезоне-2017/18 шведский защитник набрал 56 очков (8 голов и 48 ассистов) в 66 играх регулярного чемпионата.

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