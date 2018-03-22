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Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин спел спящему Сергею Бобровскому «Владимирский централ»
Ми-ми-ми.
«Коламбус» победил «Рейнджерс» со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Героем встречи стал Артемий Панарин, оформивший хет-трик.
По пути домой форвард «Блю Джекетс» отличился вновь и спел вратарю Сергею Бобровскому своеобразную колыбельную – «Владимирский централ» Михаила Круга.
«Отдыхает пацан», – пояснил Артемий.
До лета 2017 года Панарин выступал за «Чикаго». Будучи игроком «Блэкхокс», он научил канадца Данкана Кита песне Александра Розенбаума «Гоп стоп, мы подошли из-за угла».
- Артемий набрал 68 (25+43) очков в 74 матчах регулярного чемпионата-2017/18.
У Панарина намечается самый результативный месяц в сезоне. А «Коламбус» готовится к плей-офф
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