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Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин спел спящему Сергею Бобровскому «Владимирский централ»

Панарин спел спящему Бобровскому «Владимирский централ»
Eurosport

1 час назад

Ми-ми-ми.

«Коламбус» победил «Рейнджерс» со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Героем встречи стал Артемий Панарин, оформивший хет-трик.

По пути домой форвард «Блю Джекетс» отличился вновь и спел вратарю Сергею Бобровскому своеобразную колыбельную – «Владимирский централ» Михаила Круга.

«Отдыхает пацан», – пояснил Артемий.

До лета 2017 года Панарин выступал за «Чикаго». Будучи игроком «Блэкхокс», он научил канадца Данкана Кита песне Александра Розенбаума «Гоп стоп, мы подошли из-за угла».

  • Артемий набрал 68 (25+43) очков в 74 матчах регулярного чемпионата-2017/18.

У Панарина намечается самый результативный месяц в сезоне. А «Коламбус» готовится к плей-офф

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