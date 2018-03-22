Eurosport
Сидни Кросби запилил 700-й ассист в НХЛ и отметил эту красоту цирковой шайбой
Сид божит.
Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби сделал голевую передачу в матче против «Монреаля», которая стала для него 700-й в НХЛ. Канадец стал 53 игроком, кому покорилась эта отметка.
Помимо асисста Кросби забросил третью шайбу – Сидни остановил ее клюшкой на лету и, не дав опуститься на лед, отправил вторым касанием мимо Кэри Прайса.
- 2 очка Кросби помогли «пингвинам» победить со счетом 5:3.
- Всего на счету Кросби 1106 (406+700) очков.
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