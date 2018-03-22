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Сидни Кросби запилил 700-й ассист в НХЛ и отметил эту красоту цирковой шайбой

Кросби запилил 700-й ассист в НХЛ и отметил эту красоту цирковой шайбой
Eurosport

2 ч. назад

Сид божит.

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби сделал голевую передачу в матче против «Монреаля», которая стала для него 700-й в НХЛ. Канадец стал 53 игроком, кому покорилась эта отметка.

Помимо асисста Кросби забросил третью шайбу – Сидни остановил ее клюшкой на лету и, не дав опуститься на лед, отправил вторым касанием мимо Кэри Прайса.

  • 2 очка Кросби помогли «пингвинам» победить со счетом 5:3.
  • Всего на счету Кросби 1106 (406+700) очков.

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