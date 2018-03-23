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Коннор Макдэвид уничтожил «Оттаву» и практически достал Никиту Кучерова в бомбардирской гонке НХЛ

Макдэвид уничтожил «Оттаву» и практически достал Кучерова в бомбардирской гонке
Eurosport

47 мин. назад

Между ними всего одно очко.

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал дубль и отдал два ассиста в матче регулярного чемпионата НХЛ-2017/18 против «Оттавы».

Канадец набрал 94-е очко в сезоне и вышел на второе место в гонке бомбардиров, обогнав Евгения Малкина, у которого 91 очко. Лидирует форвард «Тампы» Никита Кучеров с 95-ю баллами.

  • «Эдмонтон» разгромил «Оттаву» со счетом 6:2 и занимает 12-е место на Западе.
  • «Сенаторы» занимают предпоследнюю строчку таблицы Востока с 63 очками после 73 игр.

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