Eurosport
Коннор Макдэвид уничтожил «Оттаву» и практически достал Никиту Кучерова в бомбардирской гонке НХЛ
Между ними всего одно очко.
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал дубль и отдал два ассиста в матче регулярного чемпионата НХЛ-2017/18 против «Оттавы».
Канадец набрал 94-е очко в сезоне и вышел на второе место в гонке бомбардиров, обогнав Евгения Малкина, у которого 91 очко. Лидирует форвард «Тампы» Никита Кучеров с 95-ю баллами.
- «Эдмонтон» разгромил «Оттаву» со счетом 6:2 и занимает 12-е место на Западе.
- «Сенаторы» занимают предпоследнюю строчку таблицы Востока с 63 очками после 73 игр.
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