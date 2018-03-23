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Самая нелепая пропущенная шайба в карьере Уорда: шайба пересекла линию, застряв в его щитках

Самая нелепая пропущенная шайба в карьере Уорда: шайба пересекла линию, застряв в его щитках
Eurosport

1 час назад

И такое бывает.

Голкипер «Каролины» Кэм Уорд стал невольным автором гола в свои ворота в матче регулярки НХЛ-2017/18 против «Аризоны».

После вброса в зону от защитника «Койотов» Алекса Голикоски шайба застряла в щитках вратаря. Кэм этого не заметил, вернулся в ворота и заехал коньком за линию ворот. После видеопросмотра арбитры засчитали гол.

  • Несмотря на обидный автогол, «Каролина» выиграла матч со счетом 6:5.
  • В этой игре молодой нападающий «ураганов» Валентин Зыков сделал дубль и открыл счет очкам в НХЛ в сезоне-2017/18.

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