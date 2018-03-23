Eurosport
Самая нелепая пропущенная шайба в карьере Уорда: шайба пересекла линию, застряв в его щитках
И такое бывает.
Голкипер «Каролины» Кэм Уорд стал невольным автором гола в свои ворота в матче регулярки НХЛ-2017/18 против «Аризоны».
После вброса в зону от защитника «Койотов» Алекса Голикоски шайба застряла в щитках вратаря. Кэм этого не заметил, вернулся в ворота и заехал коньком за линию ворот. После видеопросмотра арбитры засчитали гол.
- Несмотря на обидный автогол, «Каролина» выиграла матч со счетом 6:5.
- В этой игре молодой нападающий «ураганов» Валентин Зыков сделал дубль и открыл счет очкам в НХЛ в сезоне-2017/18.
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